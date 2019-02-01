طقس غائم وفرص لسقوط أمطار

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس رطب صباحاً، ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، على أن يصبح غائماً جزئياً، مع تكاثر السحب تدريجياً على البحر والجزر في المساء والليل، مشيراً إلى احتمالية سقوط بعض الأمطار.

وأكد المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق مختلفة من الدولة، كما تنشط الرياح أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة. وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط مع السحب، وتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم الإثنين المقبل، توقع المركز أن يستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق مختلفة من الدولة.