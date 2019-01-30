5 فبراير عطلة للمشاركين في فعاليات زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تقرر أن يكون يوم الثلاثاء، الموافق الخامس من فبراير المقبل، إجازة خاصة مقصورة على العاملين بالقطاع الخاص، الحاصلين على تصاريح للمشاركة في الفعاليات، التي ستقام في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بالتزامن مع زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى دولة الإمارات، خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019.

ويأتي القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للعاملين بالقطاع الخاص، بصورة أساسية، للحضور والمشاركة في هذه الفعالية، وبما يدعم مكانة الدولة كنموذج فريد في تعزيز قيم التسامح في عام التسامح والانفتاح على الآخر، والتواصل والحوار بين الأديان، والوسطية والتعايش بين أبناء أكثر من 200 جنسية، ينعمون بالحياة الكريمة والمساواة والاحترام على أرض الإمارات.

الجدير بالذكر أن زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمشاركة في حوار عالمي بين الأديان، حول «الأخوة الإنسانية»، وتأكيداً على الدور الحيوي، الذي تقوم به دولة الإمارات عالمياً في نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والجنسيات، ودور الدولة في تعزيز أسس الأمن والاستقرار بين شعوب المنطقة والعالم.

كما تعكس الزيارة التزام الدولة بالقيم الراسخة، التي زرعها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبما زرعه الآباء المؤسسون في الدولة.