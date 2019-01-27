«مهرجان المهندسين» يقدم برامج تعليمية للطلاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي مهرجاناً تعليمياً للأطفال، تحت عنوان «مهرجان المهندسين»، يستمر لمدة أسبوع كامل ابتداءً من اليوم إلى الثاني من فبراير، إذ يقدم المهرجان برامج تعليمية وترفيهية لطلاب المدارس والأطفال، منها ورش وفعاليات علمية مبتكرة.

وقالت مديرة المدينة، نيلا المنصوري، إن «مهرجان المهندسين يسهم في تنمية مدارك طلاب المدارس في مجال الهندسة، من خلال إعداد البرامج والأنشطة التي تعزّز متعة الاستكشاف والإثارة وحب المنافسة بين الطلاب».

ويتضمن المهرجان فعاليات تعليمية ممتعة تبرز إبداعات الطلاب، وتعزز مواهبهم وتعرفهم على الهندسة، من خلال مجموعة من المشروعات المسلية والنشاطات المتنوّعة كل يوم، منها (مهندسون بلا حدود، الواقع الافتراضي في مجال الهندسة، تحت الإنشاء، ركن المهندسين الصغار، واحة المهندسين، هندسة قلعة الرمال، رسم هندسي، القرية الهندسية، ونور وحياة).

كما تنقل فعالية مهندسون بلا حدود، تجربة حقيقية عن طريق الدخول إلى موقع البناء، وعمل تقييم للمخاطر، وإنجاز العديد من المهام الهندسية التي تحدث في الموقع.