مطر الطاير يفتتح مركز التحكم الجديد لتاكسي دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير مركز التحكم الجديد لمؤسسة تاكسي دبي، الذي يغطي جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة، واطلع على مشروع الهوية والشعار الجديدين للمؤسسة التي سيتم اطلاقهما في شهر مارس المقبل، وخطة التحول الذكي للمؤسسة (2018 - 2020)، التي تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال النقل بمركبات الأجرة.

جاء ذلك خلال زيارته لمؤسسة تاكسي دبي، ولقائه بموظفي المؤسسة، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات رئيس مجلس الإشراف على مؤسسة تاكسي دبي عبد المحسن إبراهيم يونس والمدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي الدكتور يوسف آل علي وعدد من مديري الإدارات في الهيئة والمؤسسة.

واستمع الطاير خلال افتتاحه مركز التحكم الجديد لمؤسسة تاكسي دبي، لشرح عن المركز الذي زود بأحدث التقنيات الذكية في مراقبة وتشغيل خدمة النقل بمركبات الأجرة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 11 موظف مشغل في الوردية الواحدة، وتجري من خلال المركز إدارة العملية التشغيلية لقرابة 5200 مركبة أجرة، و373 حافلة نقل مدرسي تقدم خدماتها لـ 17 مدرسة، حيث يجري رصد الممارسات الخاطئة للسائقين، وحضور وانصراف الطلاب والمراقبين، وتتبع مسار الحافلات، ومراقبة الأسطول، ويتولى المركز كذلك إدارة عمليات تشغيل 505 مركبات فخمة (ليموزين)، إضافة إلى خدمة مشاوير، وخدمة الأيدي الأمينة، وخدمة قطر المركبات الذكي، كما تجري من خلال المركز المراقبة الإلكترونية لحركة مركبات الأجرة ومدى الالتزام والتقيد بضوابط العمل، وتحريك المركبات المتوقفة والمتأخرة، والرد على مكالمات السائقين، وتوجيه السائقين إلى الأماكن الأكثر طلباً للخدمة، مع قياس الكفاءة اليومية لحركة وتنقل المركبات، إلى جانب تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى الأداء، ويراقب المركز أيضا التكامل مع مراكز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق التابع لهيئة الطرق والمواصلات.

واطلع المدير العام ورئيس مجلس المديرين، على الهوية المؤسسة والشعار الجديدين لمؤسسة تاكسي دبي، حيث تم الإبقاء على الاسم التجاري واختصاره إلى ثلاثة حروف ودمجه في تصميم الشعار (DTC)، واطلع على خطة التحول الذكي لمؤسسة تاكسي دبي (2018 ـ 2020) التي تركز على ثلاثة محاور رئيسة هي المتعاملون، والسائقون، والموظفون، فعلى مستوى المتعاملين أنجزت المؤسسة 20 مشروعاً من إجمالي 36 مشروعا لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، لتحقيق أعلى نسبة من سعادة المتعاملين، حيث زودت حافلات النقل المدرسي بكل الأنظمة التقنية لمراقبة ومتابعة الحافلات والطلاب لتوفير الأمن والسلامة، وخاصية نظام تحديد الموقع العالمي GPS، ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو، والتطبيق والحجوزات وأنظمة تتبع الطلاب الذكية، كما طورت المؤسسة موقعها الإلكتروني ليشمل مختلف المعلومات التعريفية عن خدمات المؤسسة، وخاصية حجز الخدمات عبر الموقع.

وعلى مستوى السائقين أتمتت المؤسسة 38 خدمة من إجمالي 61، حيث أطلقت قياس الإجهاد، الذي يعمل من خلال كاميرات مثبتة داخل مركبة الأجرة تصور وجه السائق فقط وترصد حركته في حالات الإجهاد أو الحالات الطارئة، وينبه النظام بصورة آلية السائق ويرسل إشارة تحذيرية لمركز التحكم لضمان سلامة السائقين وسلامة المتعاملين، أما على مستوى الموظفين فبلغ إجمالي عدد المشاريع المؤتمتة 20 مشروعاً من إجمالي 58 مشروعا، ومن أهم المشاريع المنجزة مؤخراً، نظام الفحص الفني الذكي لمركبات الأجرة، الذي ساهم في اختصار الوقت المستغرق لعملية فحص المركبات من 40 دقيقة إلى أربع دقائق بحد أقصى، كما ساهم النظام في تقليل عدد الموظفين المشرفين على الفحص من خمسة موظفين إلى موظف واحد فقط.

كما اطلع مطر الطاير على خطط ومشاريع التحول الذكي المستقبلية، وتشمل توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مركبات الأجرة المخصصة لخدمة المطار، والإعلانات الرقمية، والحجز الذكي باستخدام تقنية الهيلوجرام، والدردشة الذكية لخدمة الموظفين والسائقين، كما اطلع سعادته على الخدمات الجديدة التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً ومنها خدمة الليموزين الملكي، وهي عباره عن مركبة فخمة مزودة بشاشات عرض تلفزيونية، وجهاز تواصل مرئي ومسموع مع السائق، وخدمة الانترنت، وثلاجة، وسماعات داخلية، ومقاعد مساج، ومنفذ USB لشحن الهواتف، واطلع كذلك على الليموزين المكشوف من طراز رينج روفر إيفوك، التي تتيح للركاب تنقلا فريدا يتماشى ومستوى الفخامة والرفاهية في دبي، وتتوفر هذه الخدمة في بعض المناطق مثل برج خليفة، وبرج العرب، وجميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي ووك، وكذلك خدمة الدراجة الليموزين، التي توفر تجربة استثنائية للركاب والسياح في التنقل وتحديداً في فصل الشتاء، كما تقدم حلولاً عملية للتنقل السهل والسريع في أوقات الذروة والمناطق ذات الكثافة العالية.

وأعرب مطر الطاير عن سروره بالنتائج التشغيلية، والمبادرات والخطط المستقبلية لمؤسسة تاكسي دبي، مؤكداً ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات والأنظمة الذكية في قطاع مركبات الأجرة، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق السعادة للمتعاملين، وتعزيز التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، للوصول إلى وجهاتهم النهائية (الميل الأخير last miles).