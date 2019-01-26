طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ويكون معتدل الحرارة نهاراً وبارداً نسيباً إلى بارد ليلاً خصوصاً على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏‏ 15 - 25 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 30 كم/‏‏ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 05:56، والجزر الأول عند الساعة 10:42 والثاني عند الساعة 23:06. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والثاني عند الساعة 01:59، والجزر الأول عند الساعة 07:46 والثاني عند الساعة 19:32.