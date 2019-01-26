12 ألف شخص استعلموا عن الحالة الجنائية للقضايا المالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال الجلاف، أن خدمة «الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية» استفاد منها 12 ألفاً و443 متعاملاً مع شرطة دبي منذ إطلاقها في 19 من سبتمبر الماضي إلى نهاية 2018.

وأشار إلى أن الخدمة الذكية والنوعية لشرطة دبي، التي أطلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، تلقت خلال المدة الزمنية نفسها «أي في أقل من أربعة أشهر فقط على إطلاقها»، 43 ألفاً و607 استفسارات من مختلف الجنسيات.

من جانبه، قال مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد سعيد العيالي، إن خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية تتيح للمتعاملين الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية المقيدة في مراكز شرطة دبي، إضافة إلى الاستفسار عن منع السفر في مثل هذه القضايا، وذلك على مدار الساعة من خلال الخدمة المتوافرة على تطبيقات شرطة دبي وموقع شرطة دبي الرسمي.

وأوضح أن استخدام الخدمة يتطلب الدخول إلى تطبيق شرطة دبي أو عبر الموقع الإلكتروني، ثم وضع البيانات الشخصية الموثقة في الهوية وإدخال رقم الهاتف، ثم استقبال رسالة نصية تحتوي على رمز خاص بالدخول للخدمة، يليها إجراء عملية البحث في البيانات والحصول على النتيجة، داعياً أفراد الجمهور إلى الاستفادة من هذه الخدمات التي توفر عليهم الوقت والجهد.