يوم مفتوح لتوظيف المواطنين في غياثي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق غداً في مدينة غياثي بإمارة أبوظبي، فعاليات اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، وذلك ضمن مبادرة مسرعات التوطين في منطقة الظفرة التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية في أبوظبي.

وتستهدف المبادرة توظيف 1000 مواطن ومواطنة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ومن المقرر أن تشارك 19 شركة في اليوم المفتوح الذي سيعقد في قاعة أفراح غياثي.

وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة آل علي، إن اليوم المفتوح يستهدف المواطنين والمواطنات من حملة شهادات الماجستير وما دونها.

وأوضحت أن مجموعة شركات القطاع الخاص المشاركة في اليوم المفتوح للتوظيف ستعرض العديد من الفرص الوظيفية المتنوّعة المناسبة والواعدة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، والتي تلبي طموحاتهم المستقبلية، لاسيما وأن هذه الفرص في قطاعات اقتصادية حيوية مختلفة. وأضافت أن فعاليات اليوم المفتوح ستتضمن عقد مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم مباشرة بين المواطنين الذين يجتازون المقابلات والشركات المعنية. ودعت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، المواطنين والمواطنات للمشاركة والتسجيل في فعاليات اليوم المفتوح، التي تبدأ عند الساعة 10 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الرابعة عصراً، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.