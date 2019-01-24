مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مهنة «الصيدلة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية.

واعتمدت اللجنة، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي، وبحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خطة عملها خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الـ16 والجدول الزمني الخاص بذلك.

وقال الشامسي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها نحو 43 مادة من مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يتكون من 122 مادة، حيث تم الانتهاء من البابين الأول والثاني من مشروع القانون، لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت التعديلات التي شرعت في إدخالها على بعض مواد مشروع القانون مع ممثلي الوزارة الذين أجابوا بشكل وافٍ عن تساؤلات أعضاء اللجنة، وتمت صياغة المواد في شكلها النهائي بعد التوافق عليها واستيضاح بعض الأمور الفنية في مشروع القانون، وتبادل الآراء في بعض مواده.

- اللجنة ناقشت 43

مادة من مشروع

قانون حول «الصيدلة»

يتكون من 122 مادة.