المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرد

فوجئ عميل استلامه ساعة وصلته في طرد من موقع إلكتروني بشكلٍ مغاير عن تلك التي قام بطلبها، كما أن الموظف الذي سلمه الطرد لم ينتظر حتى يتفقد العميل طلبه رغم أن الأخير طلب منه الانتظار، فضلاً عن أن المبلغ الذي طُلب منه دفعه هو 54 درهماً رغم أن سعر الساعة 18 درهماً. وعليه يناشد العميل وزارة الاقتصاد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الشركات التي لا تلتزم باحترام حقوق العميل.

شاشات

طالب سائق بضرورة توفير محطات الوقود شاشات واضحة وكبيرة تبين قيمة المبلغ المستحق منه لتعبئة السيارة بالوقود، حيث إن وضعية السيارة والسائق لا تسمحان له بمشاهدة الشاشة الصغيرة التي تظهر عداد ضخ الوقود ومعرفة المبلغ المستحق دفعه، وذلك في ظل التغير الشهري لهذه الأسعار. ولفت إلى عدم قيام موظفي محطات الوقود بإعطاء إيصال الدفع إلا في حال طلب السائق ذلك، راجياً إلزامهم بطباعة الإيصال تلقائياً وتسليمه للسائق، مقترحاً كذلك العمل على توفير تطبيق هاتف ذكي للتعبئة.

فحوص

فوجئت مواطنة بفاتورة بقيمة 2000 درهم في عيادة نسائية خاصة بإمارة الفجيرة، مشيرةً إلى أنها لم تطلب من الطبيبة بعض الفحوص التي كتبتها لها. وطالبت بضرورة تحديد الأسعار للمريض قبل إجرائه الفحوص.

منهج

طالب ذوو طلبات بإعادة منهج التربية الأسرية الذي كان يدرس للطالبات سابقاً، نظراً للدور الكبير الذي لعبه في تأهيلهن لأن يكن فتيات مسؤولات وربات بيوت متميزات، لاسيما أنه كان يركز على الجانب العملي بشكل كبير.

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