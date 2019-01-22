تخفيض تعرفة الكهرباء لمساكن التملك الحر في 4 إمارات

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قررت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء "فيوا" توحيد تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء، لفئة التملك الحر، التي تشمل سكن غير المواطنين، لتبدأ من 28 فلساً للشريحة الأولى، وذلك بدءاً من فاتورة يناير الجاري، في إمارات عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وذلك وفق مدير عام الهيئة محمد محمد صالح.

وأوضح صالح في مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة، أمس، أن القرار يأتي تزامناً مع عام التسامح، وبتوجيهات من قيادة الدولة للحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين على أرض الإمارات.

وبحسب القرار الجديد، ألغت الهيئة رسوم تعرفة الكهرباء الثابتة التي كانت تبلغ 45 فلساً لكل كيلو وات، والعودة إلى نظام الشرائح، وتطبيقها فقط على الفئات السكنية من شقق ومنازل.

ولفت صالح إلى أن المبادرة تشمل الوحدات السكنية من شقق ومنازل، فيما تم استبعاد عدادات الخدمات، والمحال التجارية، والفنادق، وسكنات العمال منها.