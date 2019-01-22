رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل «تنفيذي أبوظبي» برئاسة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونصّ المرسوم على عضوية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائباً للرئيس، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيس دائرة الصحة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، ورئيس دائرة الطاقة المهندس عويضة مرشد المرر، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية سيف محمد الهاجري، ورئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات فلاح محمد الأحبابي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة محمد خليفة المبارك، والقائد العام لشرطة أبوظبي اللواء فارس خلف المزروعي، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة سارة عوض عيسى مسلم.

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بتكليف جاسم محمد بوعتابة الزعابي، مهام رئيس دائرة المالية بالإنابة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية، تتبع المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

ونصّ القرار على عضوية كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس اللجنة، والأمين العام للمجلس التنفيذي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس دائرة المالية.

وتعنى اللجنة بوضع ومتابعة التوجه الاستراتيجي العام للشؤون التنموية والخدمية والمالية، بما يحقق الريادة والكفاءة للإمارة، من خلال وضع المبادئ والأسس والسياسات العامة المعززة لريادة العمل الحكومي التنموي والخدمي في أبوظبي، ومتابعة سير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجهات التنموية والخدمية.

كما أصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

ونصّ القرار على عضوية كل من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، نائباً لرئيس اللجنة، ورئيس دائرة النقل، ورئيس دائرة تنمية المجتمع، ورئيس دائرة المالية، ورئيس دائرة الصحة، ورئيس دائرة الطاقة، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ورئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة، والقائد العام لشرطة أبوظبي، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر صفحته على «تويتر»: «كل الشكر والتقدير لسيدي رئيس الدولة، على ثقته الغالية بأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بعد إعادة تشكيله، سنواصل، بإذن الله، ترسيخ التميز والابتكار في العمل الحكومي والمؤسسي، والاستثمار الأمثل للموارد في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها في القطاعات كافة».

وأضاف سموه: «كل الشكر والتقدير إلى اللواء محمد خلفان الرميثي، على ما بذله من جهد وعمل دؤوب لتعزيز كفاءة العمل الشرطي والريادة الأمنية في العاصمة، متمنين له التوفيق في مهامه ومسؤولياته القادمة، وجزيل شكرنا إلى رياض عبدالرحمن المبارك، على ما بذله من عمل وجهد وكفاءة في إدارة الشؤون المالية للإمارة، متمنين له التوفيق في مهامه ومسؤولياته القادمة».

وقال سموه: «شكرنا وتقديرنا إلى الدكتور علي راشد النعيمي، على جهوده الحثيثة، وكل ما قدمه في قيادة قطاع التعليم والمعرفة، متمنين له التوفيق في مهامه ومسؤولياته القادمة».

محمد بن زايد:

• «كل الشكر والتقدير لسيدي رئيس الدولة، على ثقته الغالية بأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي».

• محمد بن زايد يصدر قرارين بشأن تشكيل لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.