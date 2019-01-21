محمد بن زايد يصدر قرارين بشأن تشكيل لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية

المصدر: أبوظبي-وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتشكيل لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية تتبع المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس اللجنة، والأمين العام للمجلس التنفيذي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس دائرة المالية.

وتعنى اللجنة بوضع ومتابعة التوجه الاستراتيجي العام للشؤون التنموية والخدمية والمالية بما يحقق الريادة والكفاءة للإمارة، من خلال وضع المبادئ والأسس والسياسات العامة المعززة لريادة العمل الحكومي التنموي والخدمي في أبوظبي، ومتابعة سير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجهات التنموية والخدمية.

كما أصدر سموه قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية كل من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس دائرة النقل، ورئيس دائرة تنمية المجتمع، ورئيس دائرة المالية، ورئيس دائرة الصحة، ورئيس دائرة الطاقة، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ورئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة، والقائد العام لشرطة أبوظبي، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة.