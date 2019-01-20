شرطة دبي تغلق 500 حساب وهمي على مواقع التواصل خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي، العميد جمال الجلاف، عن إغلاق شرطة دبي أكثر من 500 حساب وهمي انتحلت صفة الغير خلال عام 2018. ورصد أكثر من 2920 حساباً وهمياً خلال العام نفسه، ونحو 1799 حساباً وهمياً خلال 2017، و1899 حساباً وهمياً خلال عام 2016.

وقال الجلاف إن لدى شرطة دبي الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية وحماية الناس منها، بفضل الكوادر المدربة والمؤهلة والمتابعة المستمرة لآخر التطورات والتكنولوجيا والبرامج الذكية التي بدورها أسهمت في ضبط العديد من القضايا، وكبح العديد من الجرائم.

وأشار الجلاف إلى أن مشاهير مواقع التواصل الأكثر عرضة لجرائم الانتحال، فضلاً عن الطلبة الذين ينشرون صورهم بإسهاب، مؤكداً أن مواقع التواصل تعتبر من أكثر الوسائل المستخدمة من قبل المشاهير، والميدان الأكبر لارتكاب جريمة الانتحال.

ونصح نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، العقيد المهندس سالم عبيد سالمين، طلبة المدارس بعدم إضافة شخص لا يعرفونه إلى حساباتهم في مواقع التواصل، وعدم وضع صورهم، وشدّد على أن يكون الطفل أو الطالب تحت إشراف أبويه. وأن يكون الحساب مرتبطاً ببريد إلكتروني ورقم هاتف.

كما نصح المشاهير باستخدام أسمائهم الأصلية، للتأكد من صحة الحساب بالأوراق الأصلية، وبوجود بريد إلكتروني مرتبط برقم الهاتف المتحرك. وقال سالمين إن تهكير الواتس أب يعتبر من أبرز أنواع الاحتيالات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الدوريات الإلكترونية التي استحدثتها إدارة المباحث الإلكترونية، ترصد الظواهر الأمنية وتجري دراسات استباقية لمنع وقوعها.