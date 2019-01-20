أجواء مغبرة إلى غائمة.. والحرارة 22 درجة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، خصوصاً ظهراً، بينما تصل الحرارة العظمى إلى 22 درجة في معظم مناطق الدولة. وأفاد المركز بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية، بسرعة تراوح بين 30 و40 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة أحياناً على البحر. وقال إن الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة الثانية عشرة إلا ربعاً، والثاني عند الساعة الثانية وخمس دقائق، ويحدث الجزر الأول عند الساعة الخامسة و17 دقيقة، والثاني عند السادسة و22 دقيقة.