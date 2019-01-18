«طرق دبي» تطلق مبادرة لتقسيط المخالفات

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتعاون مع بنك دبي التجاري، مبادرة يجري العمل بمقتضاها على تقسيط دفع مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة لمستخدمي الطريق، وتقسيط دفع رسوم بطاقات المواقف الموسمية، وذلك وفق فترات زمنية مختلفة حسب مبلغ الغرامة بواسطة بطاقات الائتمان من دون فوائد.

وقع الاتفاق كل من المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، يوسف أحمد الرضا، والمدير العام لإدارة علاقات المؤسسات والخدمات المصرفية في البنك، حسن الرضا، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

وأفاد يوسف الرضا، بأن الهيئة اتفقت مع البنك على خطة لدفع مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة ودفع رسوم المواقف الموسمية، وذلك من خلال تقسيطها من دون فوائد على مدى (3 أو 6 أو 9 أو 12) شهراً.

وتابع: «تهدف المبادرة إلى إسعاد المتعاملين من أصحاب المركبات وتسهيل دفع غرامات المخالفات ودفع رسوم بطاقات المواقف الموسمية، وذلك من خلال منحهم مدة أطول ومن دون فوائد، وتأتي المبادرة كخطوة إضافية في إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البنك والهيئة». وقال حسن الرضا: «البنك سيقدم تسهيلات ائتمانية لحاملي بطاقاتنا التي تمكنهم من تحويل مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة ورسوم المواقف الموسمية إلى خطط سداد ميسرة، من دون أي فوائد».