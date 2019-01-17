"الأرصاد" يُحذّر من رياح قوية مساء اليوم

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد تأثر أغلب مناطق الدولة برياح ترابية قادمة من العراق والكويت، موضحاً أن تأثير هذه الرياح يبدأ في المناطق الغربية اعتباراً من الخامسة مساء اليوم، مع دخول الرياح الشمالية القوية التي تزيد سرعتها على 40 كيلو متر في الساعة، تكون محملة بالغبار والأتربة، وتصل سرعتها على البحر 60 كيلومتر في الساعة، ما يتسبب في انخفاض درجة الحرارة قرابة 10 درجات مئوية.

وأرجع المركز أسباب هذه الرياح الترابية إلى امتداد مرتفع جوي سطحي في طبقات الجو العليا على وسط وشمال شبه الجزيرة العربية، يصاحبه منخفض جوى سطحي في طبقات الجو العليا على منطقة الخليج العربي، ما أدى إلى زيادة نشاط الرياح الشمالية الغربية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الرياح المحملة بالأتربة، حتى الاثنين المقبل، محذراً في الوقت ذاته في ارتياد البحر الذي سيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب على الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان حتى الأحد.