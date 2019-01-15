حمدان بن محمد: دبي ستكون مركزاً لأفكار مبتكرة لم يشهدها العالم.. ومسيرتنا لا تعرف المستحيل

المصدر: دبي - وام

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إن «دبي ستكون مركزاً لإطلاق أفكار مبتكرة لم يشهدها العالم من قبل»، مؤكداً سموه أن «مسيرتنا نحو المستقبل لا تعرف المستحيل، نريد أن تكون دبي وجهة العقول المبدعة ومصدر الأفكار المستقبلية».

واعتمد سموه، خلال زيارته منطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي، 16 مشروعاً مميزاً في مجال تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة لمجموعة من المؤسسات والجهات الحكومية ضمن مبادرة «دبي 10X».

وتفصيلاً، زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي، حيث اطلع على مجموعة من المشروعات تقدمت بها جهات حكومية عدة ضمن النسخة الثانية لمبادرة «دبي 10X» الهادفة إلى جعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات.

وحضر الاجتماع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل عمر بن سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بالهول.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن مؤسسة دبي للمستقبل نجحت في تقديم نموذج عالمي في مجالات جديدة للابتكارات، عبر إطلاق ودعم الأفكار المبدعة المرتكزة على مواكبة التغيرات المستقبلية لمختلف نواحي الحياة وفي القطاعات الحيوية كافة.

وقال سموه: «تطوير العمل الحكومي في دبي يبدأ من تهيئة أسس الابتكار والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وتسريع تنفيذ هذه العملية يمثل صلب أهداف مبادرة دبي 10X».

وأضاف «إننا مصممون على الريادة العالمية، وتصميم خدمات تحاكي المستقبل وتلبي احتياجات أفراد المجتمع بكفاءة عالية.. دبي ستكون مركزاً لإطلاق أفكار مبتكرة لم يشهدها العالم من قبل».

كما أكد سموه: «مسيرتنا نحو المستقبل لا تعرف المستحيل، نريد أن تكون دبي وجهة العقول المبدعة ومصدر الأفكار المستقبلية».

واعتمد سموه خلال زيارته 16 مشروعاً مميزاً في مجال تطوير الخدمات الحكومية في إمارة دبي لمجموعة من المؤسسات والجهات الحكومية ضمن مبادرة «دبي 10X»، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، من أصل 45 مبادرة مشتركة تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم متخصصة في سبتمبر الماضي.

كما أطلق سموه منصة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة «دبي 10X» التي تهدف إلى تقييم مستويات إنجاز مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بشكل مستمر، التي تم إطلاقها خلال فعالية أقيمت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في فبراير 2018، ووجه الجهات الحكومية للعمل على تنفيذ هذه الأفكار خلال 24 شهراً.

وستكون منصة متابعة المشروعات أداة سيتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من خلالها تطورات مشروعات «دبي 10X» بشكل مستمر لضمان تنفيذها في موعدها المحدد.

وشهدت المرحلة الثانية من المبادرة تسلّم 97 فكرة مبتكرة وتقييم 45 مبادرة مشتركة لتطوير مستقبل الخدمات الحكومية في دبي، وسيتم إطلاق المشروعات المعتمدة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في فبراير المقبل.

وقد شهدت هذه المرحلة تقديم مبادرة شاركت فيها 12 جهة حكومية، من أجل تعزيز تعاونها المشترك لبناء مجتمع مستدام، وتمكين سكان دبي من رسم ملامح المدينة وتطوير مستويات جودة الحياة من خلال منصة تفاعلية تربط بين السكان والجهات المختصة.

وتسعى مبادرة «دبي 10X» إلى تعزيز شراكة الجهات الحكومية في دبي وتصميم أفكار جديدة لحكومات المستقبل. وتمثل المرحلة الثانية امتداداً لإنجازات المرحلة الأولى التي تضمنت 26 مشروعاً معتمداً من خلال المساهمة في تحويل الأفكار والمقترحات إلى مشروعات وخدمات حكومية خلال 24 شهراً.

وتقوم المرحلة الثانية من المبادرة على أساس اشتراك فرق «دبي 10X» في الخبرات والمهارات والموارد والعقول ضمن إطار قطاعي مشترك، هدفه تقديم وإطلاق مبادرات مشتركة تشمل جميع القطاعات الأساسية التي تمس جودة حياة الإنسان، والتي تضم على سبيل المثال: السياحة والاقتصاد، والأمن والسلامة، والإعلام، والصحة والطوارئ، والحياة المجتمعية، والبنية التحتية والاستدامة، والتعليم، وغيرها.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الثانية إحداث تأثير إيجابي في حياة أفراد المجتمع في دبي، من خلال اختصار الإجراءات وتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة، وإيجاد حلول للتحديات تسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية كوجهة عالمية لتصدير النماذج والأساليب المبتكرة في العمل الحكومي.

ولي عهد دبي:

«نريد أن تكون دبي وجهة العقول المبدعة ومصدر الأفكار المستقبلية».

«مصممون على الريادة العالمية، وتصميم خدمات تحاكي المستقبل وتلبي احتياجات المجتمع بكفاءة عالية».