1300 عارض من 59 دولة في «إنترسك 2019» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد الدورة الـ21 لمعرض «إنترسك»، الذي يقام في الفترة من 20 حتى 22 يناير الجاري، مشاركة أكثر من 1300 عارض من 59 دولة، بما في ذلك 18 من أفضل 20 مورداً للأمن التجاري في العالم.

وأفادت شركة الأبحاث «6 دبليو آر» بأن الأمن التجاري، الذي يشمل المراقبة بالفيديو ومراقبة الوصول وكشف التسلل، يستحوذ على نصيب الأسد من قيمة سوق الأمن التجاري إقليمياً.

ويأتي المعرض مع تسجيل الطلب الإقليمي على هذه الحلول معدل نمو سنوياً، تبلغ نسبته 15٪ من عام 2018 إلى 2024. ويشير المحللون في الشركة إلى أن سوق الشرق الأوسط للأمن التجاري (الحماية من الحرائق، حلول البيوت الذكية والطائرات بدون طيار) بلغت قيمته 7 مليارات دولار، فيما يتوقع أن يصل إلى 16.4 مليار دولار بحلول 2024.

كما يتوقع أن ينمو سوق أنظمة ومعدات الحماية من الحرائق في الشرق الأوسط بنسبة 8% سنوياً، ليصل حجمه إلى ثلاثة مليارات دولار بحلول 2024، مقابل 1.9 مليار دولار في 2018، فيما يتوقع أن تسجل أسواق أمن الإنترنت من 1.4 مليار دولار في 2018 إلى 2.7 مليار دولار في 2024، والبيوت الذكية من 344 مليون دولار إلى 869 مليون دولار، والطائرات بدون طيار من 507 ملايين دولار إلى 2.4 مليار دولار. ويعود إنترسك 2019، بدعم رئيس من شركاء حكوميين مثل شرطة دبي، الدفاع المدني في دبي، أكاديمية شرطة دبي، بلدية دبي، مؤسسة تنظيم صناعة الأمن «سيرا».

15 %

معدل نمو الطلب الإقليمي السنوي على حلول الأمن التجاري من عام 2018 إلى عام 2024.