إغلاق 13 منشأة في مدينة دبا خلال 2018

المصدر: الفجيرة ــ الإمارات اليوم

نفّذت بلدية دبا، متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم الصحة العامة، عدداً من حملاتها التفتيشية والرقابية على المحال والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها.

وشملت الزيارات والجولات التفتيشية خلال العام الماضي 8156 محلاً، أسفرت عن تحرير 894 إنذاراً للمخالفين و1186 مخالفة، وإغلاق 13 محلاً، ومصادرة أربعة أطنان من المواد الغذائية والاستهلاكية لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بشروط نقل وتخزين المواد الغذائية.

كما أسفرت جولات التفتيش على 454 سيارة مخصصة لتوزيع المواد الغذائية، والمواد الاستهلاكية، والأجهزة الإلكترونية، عن تحرير مخالفات لـ219 بسبب الاشتراطات الصحية المتبعة، وعدم مطابقتها المواصفات، فضلاً عن عدم وجود تصريح من البلدية.

وأكد مدير عام بلدية دبا، المهندس حسن سالم اليماحي، أن إجراءات البلدية الرقابية تهدف إلى منع عمليات البيع العشوائية للمواد الغذائية، ومصادرة أي منتج مجهول المصدر، حفاظاً على صحة المستهلكين، فضلاً عن إلزام الأسواق والباعة باتباع الإجراءات والإرشادات السليمة، داعياً الجمهور إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها.