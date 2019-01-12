محمد بن راشد يتابع سير العمل ومراحل الإنجاز بمشاريع مؤسسة دبي للمستقبل

المصدر: دبي ــ وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، مؤسسة دبي للمستقبل واطلع على سير مشاريعها ومبادراتها المتنوعة التي تهدف إلى تصميم مستقبل دبي وتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر مدن العالم تقدما وابتكارا في العالم.

وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في "منطقة 2071" التي تعد نواة لتحقيق رؤية الإمارات 2071 وحاضنة للمختبرات ومسرعات ومنصة لتعاون الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات العالمية ورواد الأعمال في بيئة تحفز على الإبداع وإطلاق أفكار وابتكارات جديدة.

كما اطلع سموه على مبادرات المؤسسة مثل "مسرعات دبي المستقبل" التي تهدف لإيجاد حلول فعالة لتحديات الجهات الحكومية في دبي بالشراكة مع الشركات الناشئة المحلية والعالمية، و"دبي 10X" التي تهدف لتطوير العمل الحكومي في دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، إضافة إلى مبادرات المؤسسة الأخرى مثل "أكاديمية دبي للمستقبل" و"مبادرة مليون مبرمج عربي" و"مرصد المستقبل" وغيرها.

وزار سموه أيضا مشروع متحف المستقبل بمنطقة أبراج الإمارات في دبي، واطلع على سير أعمال الإنشاء ومجموعة من الأفكار والمختبرات والابتكارات التي سيضمها المتحف عند اكتمال إنجازه عام 2020.

ويمثل متحف المستقبل وجهة بارزة للسياحة العلمية والمعرفية ومركزا للابتكارات المستقبلية، ويوفر لزواره تجربة تفاعلية غير مسبوقة يتعرفون من خلالها على الاختراعات التي ستحدث أثرا إيجابيا في مسيرة تطور البشرية، وسيكون مقصدا للعلماء والمبتكرين والمخترعين من كافة أنحاء العالم.