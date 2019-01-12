«البيئة» تعتمد 138 مسلخاً لاستيراد اللحوم

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأن العدد الكلي للمسالخ المعتمدة لتصدير اللحوم من خارج الدولة، وصل إلى 138 مسلخاً، العام الماضي، وفق مديرة إدارة السلامة الغذائية في الوزارة، مجد الحرباوي، التي أشارت إلى أن العام الماضي شهد اعتماد 30 مسلخاً جديداً من الخارج، لتصدير اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن.

وقالت الحرباوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن خطوة اعتماد مسالخ جديدة، جاءت بعد الزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق فنية متخصصة، تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، للتأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة، مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة، التي تؤهلها للتصدير للدولة.

وذكرت أن الوزارة جددت اعتماد 106 مسالخ، وإلغاء عدد من المسالخ لمخالفتها شروط الالتزام بالنواحي الصحية، سواء بعد الزيارات التفتيشية الدورية من قبل الفرق الفنية، أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم صلاحية اللحوم المستوردة منها.