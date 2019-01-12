أجواء غائمة جزئياً على الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر، مع فرصة لتشكّل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية، نشطة السرعة تخفّ تدريجياً مساءً لتصبح معتدلة السرعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. ودعا المركز مرتادي البحر في الخليج العربي وبحر عمان إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة، وذلك حتى الساعة السادسة صباح اليوم. ولفت، في بيان له أمس، إلى أن سرعة الرياح في الخليج العربي تصل إلى 58 كم/‏‏‏ساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، ويراوح ارتفاع الموج من ست إلى ثماني أقدام، وقد يصل إلى 10 أقدام في العمق، أما في بحر عمان فتصل سرعة الرياح إلى 50 كم/‏‏‏ساعة، والبحر مضطرب الموج.