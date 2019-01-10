مسار بحري جديد يربط وسط دبي بجنوبها

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، عن بدء تشغيل مسار جديد لقوارب «فيري دبي»، حصرياً لزوّار وجهات «إعمار» وسكان مجتمعاتها السكنية، ليربط بين «دبي مول» في وسط مدينة دبي، و«دبي مارينا مول» في جنوبها. وتبلغ كلفة الرحلة للبالغين 68.25 درهماً، و52.5 درهماً للأطفال (5 إلى 12 عاماً).

وتأتي الخدمة، التي ستنطلق بدءاً من نهاية الأسبوع المقبل، في أعقاب اتفاقية موقعة بين الهيئة و«قمة البرج، برج خليفة»، الوجهة السياحية الرائدة التي طورتها «إعمار العقارية» بهدف الترويج لوسيلة النقل البحري «فيري دبي»، وتسويق تذاكرها بين زوّار الوجهة السياحية البارزة في البرج.

وستنقل الرحلة الركاب بين محطة «دبي مارينا مول» الواقعة مباشرة خلف «دبي مارينا مول»، ومحطة الواجهة المائية، وتتوافر حافلات مجانية لنقل الركاب إلى «دبي مول» وإعادتهم إلى المحطة.

وستنطلق الرحلات مرتين يومياً، الأولى في الساعة الثالثة و15 دقيقة والساعة الرابعة والنصف باتجاه دبي مول، والثانية في الساعة الرابعة عصراً والساعة السادسة مساء باتجاه «دبي مارينا مول».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان، إن الخدمة الجديدة ستثري تجربة الزوّار والمقيمين ليكون بمقدورهم زيارة اثنين من أكثر مراكز التسوق شعبية بسهولة كبيرة، والاستمتاع في الوقت ذاته بالمناظر الطبيعية الخلابة للمدينة.

وفي رده على سؤال عن سعر التذكرة المرتفع نسبياً مقارنة مع أسعار رحلات النقل البحري المتوافرة في قناة دبي المائية حالياً، قال بهروزيان إن الخدمة تدعم النشاط السياحي، الذي يعد النقل البحري من أهم محركاته، مشيراً إلى خطط الهيئة المستقبلية لزيادة عدد الفيري والمحطات استناداً الى التوسع في المشروعات العمرانية والاستثمارية التي ستسهم في زيادة الطلب على خدمات النقل البحري.