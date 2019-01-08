بلدية عجمان توقف 44 منشأة غذائية مخالفة في 2018

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن تنفيذ إدارة الصحة العامة 28 ألف زيارة تفتيشية على منشآت غذائية خلال 2018، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، نتج عنها تحرير 2617 إنذاراً صحياً و2617 مخالفة صحية، وإيقاف 44 منشأة مخالفة عن العمل لحين تعديل أوضاعها، مشيرة إلى أنه تم إتلاف 81 طنّ أغذية غير صالحة خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، أكّد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، المهندس خالد الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، أن قطاع الصحة نفذ ست حملات تفتيشية خلال عام 2018، نتج عنها تحرير 2617 إنذاراً صحياً و2617 مخالفة صحية، وإيقاف 44 منشأة عن العمل لغاية تعديل أوضاعها، وذلك خلال الاستعداد لشهر رمضان المبارك والأعياد، وحملة تطبيق قانون التبغ على مقاهي الشيشة ومحال بيع التبغ، كذلك حملة تطبيق برنامج عجمان للصحة العامة، التي أسفرت عن العديد من الإجراءات مع المنشآت لتعديل أوضاعها الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المنشآت المخالفة. وبين الحوسني أن الدائرة تحرص على تدريب وتأهيل مفتشي الرقابة الغذائية والصحية من خلال دورات تخصصية نوعية بمجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، إذ تنفذ إدارة الصحة جولات على المنشآت وحملات توعية.

ولفت الحوسني إلى أن قسم الرقابة الغذائية يختص بالكشف عن المنتجات بمستودعات تخزين الأغذية ضمن الزيارات الدورية للتفتيش، لضمان مطابقتها للمتطلبات الصحية اللازمة لتخزين وحفظ الغذاء، مبيناً أن إتلاف الغذاء يتم تحت إشراف ومسؤولية الدائرة فقط، حيث يتم مصادرة والتحفظ على أي أغذية غير مطابقة للمواصفات والقوانين المعتمدة لسلامة الغذاء.

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إنذاراً وجهتها بلدية عجمان إلى منشآت غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية.