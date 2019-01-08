الطقس صحو إلى غائم

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏‏‏ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/‏‏‏ س. وأوضح المركز في بيانه اليومي، أمس، أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46 والمد الثاني عند الساعة 03:52، والجزر الأول عند الساعة 07:45 والثاني عند الساعة 21:03، وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:22 والثاني عند الساعة 23:49، والجزر الأول عند الساعة 17:02 والثاني عند 05:54.