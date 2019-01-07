شرطان لحصول الأطباء على إقامة 10 سنوات بالدولة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

حدد مجلس الوزراء في قرار أصدره أخيرا ضوابط وشروط منح تصريح إقامة للأطباء والمتخصصين ، إذ أعطى للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سلطة منح صاحب المواهب التخصصية والباحث في أي من مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء ، تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ومن دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذ يتوجب بالنسبة للأطباء والمتخصصين توافر شرطين على الأقل من الشروط السبعة التالية:



1- ان يكون حاصلا على شهاد علمية بدرجة استاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

2- أن يكون حاصلا على جائزة او شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب.

3- أن تكون له مساهمات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب.

4-أن تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب.

5- أن يكون حاصلا على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب والتي تتطلب عملا متميزا لقبول العضوية.

6- أن يكون حاصلا على تحصيل علمي عال لا يقل عن شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم.

7-أن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة.