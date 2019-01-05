هيئة تنمية المجتمع تطلق خدمة خيم العزاء للمواطنين في دبي على نفقة الحكومة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خدمة توفير خيم العزاء للمواطنين في دبي على نفقة الحكومة وذلك بهدف تعزيز التكامل في منظومة الرعاية والتنمية الاجتماعية في الإمارة، وذلك ضمن مبادرة "شؤون ذوي المتوفى" التي تم إطلاقها بالتعاون مع الفريق البني في "بناة المدينة" ، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي يضم عدداً من المؤسسات الحكومية في دبي،



يذكر أن فريق تحسين خدمة "تسهيل شؤون ذوي المتوفين" ضمن "بناة المدينة" يشمل 10 جهات هي: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتشكل خيم العزاء عبء مالي إضافي على ذوي المتوفي، في ظل ارتفاع تكاليف العزاء، ويأتي تحمل الحكومة لنفقات خيم العزاء بهدف التخفيف عن ذوي المتوفي وتقديم العون لهم في الظروف الحزينة التي يمرون بها، ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي أن تطوير الخدمات الحكومية ذات مسؤولية مجتمعية يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق سعادة المجتمع وتعزيز روح التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع الإماراتي ، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تستهدف تعزيز فعالية وكفاءة القطاع الحكومي بما يواكب طموحات الإمارة في تسهيل تقديم الخدمات، مشيراً سعادته إلى أن فهم وتلبية احتياجات المتعاملين تأتي ضمن أولويات حكومة دبي"

وثمن سعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي جهود فرق بناة المدينة، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي للوصول بالخدمات الحكومية إلى مستويات ريادية جديدة، وفق مبادرات مبتكرة تستند إلى أعلى معايير الجودة، ومبدأ العمل المشترك في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، مؤكداً سعادته أن خدمة توفير خيم عزاء مجانية لمواطني إمارة دبي تجسد الحرص على تقديم كافة أنواع الدعم لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتوفير تجارب أفضل للمتعاملين".

وقال البسطي: "تقوم فرق بناة المدينة طيلة العام بتطبيق مبادرات خلاقة تسهم في دعم تطلعات الإمارة في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وفق منهجية عمل تجسد قيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، وبما يعكس تضافر جهود كافة الجهات الحكومية في دبي للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة".

وبيّن مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أحمد جلفار، أن الخدمة جاءت من واقع احتياجات أفراد المجتمع، حيث وصل عدد وفيات المواطنين في إمارة دبي خلال العام 2017، إلى حوالي 600 شخص والأثر الإيجابي الذي يمكن أن توفره الخدمة في تسهيل أمور ذوي المتوفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وبيّن مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أحمد جلفار، أن الخدمة جاءت من واقع احتياجات أفراد المجتمع، حيث وصل عدد وفيات المواطنين في إمارة دبي خلال العام 2017، إلى حوالي 600 شخص والأثر الإيجابي الذي يمكن أن توفره الخدمة في تسهيل أمور ذوي المتوفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وقال جلفار: "تعمل الجهات الحكومية تحت مظلة "بناة المدينة" على تطوير مشاريع مشتركة تكاملية تساهم في تقليص الإجراءات وتحقيق نسبة رضى أعلى للمتعاملين وتمكين مبادئ الحكومة الواحدة والخدمات ذات الجودة التنافسية، وترتكز بشكل رئيسي إلى فهم وتلبية احتياجات أفراد المجتمع. ويعد مشروع خيم العزاء أحد الأمثلة الواقعية على هذا حيث يساهم في توفير الدعم النفسي والمادي لذوي المتوفين وتخفيف أعبائهم في الأوقات العصيبة ".

وتابع جلفار: "يتلاءم مشروع خيم العزاء بشكل كامل مع الثقافة والعادات والتقاليد المحلية، وما نشأنا عليه من تكاتف وتعاضد الجيران وأهالي الحي والأقرباء مع بعضهم البعض في السراء والضراء، وعلى الوقوف إلى جانب ذوي المتوفين وتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي لهم. ومن هذا المنطلق نأمل أن يساهم مشروع خيم العزاء في تعزيز ما نشأنا عليه من تكافل وتلاحم اجتماعي في دبي".

وقد تم وضع تسلسل بسيط لإجراءات الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، بحيث يتم تنفيذ الطلب بسهولة وبما يتناسب مع الأهداف الموضوعة للمشروع من دعم وتسهيل أمور ذوي المتوفين.

وستستقبل هيئة الطرق والمواصلات الطلبات من ذوي المتوفين على الرقم المجاني 8009090، حيث سيتم تحويل الطلبات المؤتمتة بشكل كامل لهيئة تنمية المجتمع للتواصل مع الموردين والجهات الحكومية المعنية. كما ستمنح هيئة الطرق والمواصلات التصاريح اللازمة لإقامة خيام العزاء في الأماكن المحددة وتوفير اللوحات الإرشادية لها.

وأشاد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير بمبادرة هيئة تنمية المجتمع في توفير خيام العزاء للمواطنين في إمارة دبي، الامر الذي من شأنه المساهمة في تخفيف العبء على ذوي المتوفي.

وقال: تدعم هيئة الطرق والمواصلات هذه المبادرة التي تسهم في تعزيز قيم التلاحم والترابط المجتمعي، والمشاركة مع أهل المتوفي وتخفيف المصاب عليهم، مشيراً إلى أن الهيئة سبق أن قامت في إطار المسؤولية المجتمعية بتوفير اللوحات الإرشادية لأماكن العزاء بواقع 10 لوحات لكل طلب لتغطية أكبر مساحة جغرافية إرشادية لموقع العزاء، مؤكداً أن مبادرة هيئة تنمية المجتمع تشكل تكاملاً مؤسسياً مع هيئات ودوائر حكومة دبي في دعم احتياجات ومتطلبات شرائح المجتمع كافة في المجالات ذات الصلة

وتتولى هيئة كهرباء ومياه دبي جميع الإجراءات الخاصة بتوفير التوصيلات الكهربائية المؤقتة لخيم العزاء، وتشغيل الكهرباء في الخيم، وتوفير حاويات المياه المناسبة بالمجان طوال فترة العزاء.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، "لطالما كانت قيم التكاتف والتعاضد وعمل الخير مبادئ رئيسية تنطلق منها رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة، تجسيداً للقيم النبيلة التي تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة والمبادئ التي غرسها في نفوس أبناء الإمارات الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم، وتأتي مبادرة "شؤون ذوي المتوفى" والتي يشارك بها الفريق البني ضمن "بناة المدينة" في إطار الجهود المشتركة للجهات الحكومية للتسهيل على ذوي المتوفى من مواطني الدولة، ترسيخاً لمفهوم التراحم والتآزر في المجتمع، وانسجاماً مع نهج قيادتنا الرشيدة في تبني وتعزيز التكافل الاجتماعي وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الذي يقول: "تتحرّك دولة عندما يتوجّع مواطن".

وأضاف الطاير: "تعمل الهيئة وفق استراتيجية واضحة في المسؤولية المجتمعية من خلال حزمة من المبادرات الإنسانية والخيرية الرائدة، ونتبنى استراتيجية هدفها ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعيّة عبر التركيز على مفاهيم العطاء والتضامن والتكافل للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى تحقيق مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متلاحم ومتماسك".

من جهته، يشرف الدفاع المدني في دبي على كافة إجراءات السلامة المتعلقة بخيم العزاء، ويقوم أثناء تجهيز الخيم بالتأكد من ملاءمتها للمعايير العامة ووضع طفايات الحريق المناسبة لحالات الطوارئ.

وأشاد مدير عام الدفاع المدني بدبي اللواء خبير راشد ثاني المطروشي بمشروع خيم العزاء، الذي يلامس أحد احتياجات أفراد المجتمع الضرورية ويشكل عوناً ودعماً لأهل المتوفي في الأوقات التي يكونون فيها لأمس الحاجة الى من يقف الى جانبهم ليغنيهم عن الإجراءات الإدارية والتنظيمية لنصب خيمة العزاء ، ويوفر لهم وللمعزين بيئة آمنة ..لهذا فإن فرق الدفاع المدني بدبي المتخصصة تحرص على الاستجابة السريعة لتلبية طلبهم ، والتأكد من توفر مستلزمات السلامة في خيمة العزاء ، بما في ذلك وجود مطفآت الحريق اليدوية ، ومطابقة مواصفات الخيمة من حيث القماش وطبيعة المواد المستخدمة في محتويات الخيمة وتجهيزاتها.