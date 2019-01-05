ملازم في شرطة دبي يفوز بجائزة الابتكار والتميز للمنجزين العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أثنى القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، على جهود الملازم ثاني المهندس سعيد مطر الجابري، الذي فاز بجائزة الابتكار والتميز للمنجزين العرب لعام 2018، والمقدمة من الاتحاد العربي للتدريب والاستشارات، عن ابتكاره جهازاً يحلل جودة الهواء بالذكاء الاصطناعي، مرتبطاً بتطبيق ذكي يقدم بيانات تحليلية مُفصلة عن جودة الهواء لحامله، ويُبيّن ما إذا كان الهواء المحيط يحتوي على غبار أو أي مواد تسبب حساسية، خصوصاً للمرضى الذين يعانون الربو والحساسية، ويقترح طرقاً بديلة للابتعاد عن المناطق الملوثة لسلامة مستخدمه.

جاء ذلك خلال استماع المري لعرض الجابري، حول النتائج التي حققها، ضمن مشاركته في جائزة الابتكار والتميز للمنجزين العرب، حيث سيتم إدراج اسم الجابري في موسوعة المنجزين العرب، إلى جانب الفائزين بهذه الجائزة من مختلف الدول العربية.

وحول فكرة المشروع، قال الجابري: «جاءتني فكرة مشروع صناعة جهاز يحلل جودة الهواء في المكان، بسبب معاناة شقيقتي مرض الربو، الذي تطور إلى تجمع مياه في رئتها، ما أدى إلى معاناتها الشديدة، وترددها بشكل دائم على المستشفيات، ما أثر في كل أفراد العائلة، لذلك فكرت في عمل أي شيء يساعدها في مواجهة صعوبات هذا المرض، من خلال ما أملكه من خبرات في المجال الهندسي، حيث إنني خريج هندسة شبكات واتصالات، من الجامعة الكندية في دبي العام الماضي».

وأضاف: «كنت في العام الماضي طالباً مُبتعثاً من قبل شرطة دبي في الجامعة الكندية، ووضعت الفكرة على الورق، ثم شرعت في تطويرها، واستشرت بعض المختصين في المجالات الهندسية، منهم الدكتور البروفيسور عادل بن منور، الذي قدم لي النصح والإرشاد إلى أن وصل المشروع إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع».

وتابع: «عملت على المشروع، وتمكنت من تحضيره جيداً، إلى أن أصبح قابلاً للتطبيق، ثم عرضته على مجلس (محمد بن زايد لأجيال المستقبل)، بحضور شركة هواوي، وهناك رشحتني الشركة بعد مشاهدتها الابتكار للمنافسة، ضمن مسابقتها الخاصة التي تُجريها في جمهورية الصين الشعبية، لمجموعة كبيرة من المختصين والخبراء والمُبتكرين في مجال الذكاء الأصطناعي».

وأكد الجابري أنه توجه إلى جمهورية الصين الشعبية، بدعم من القيادة العامة لشرطة دبي للمشاركة، حيث خاض بمشروعه منافسة من ثلاث مراحل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكن من اجتياز هذه المراحل، وتطبيق المشروع على أرض الواقع، وتم اختياره من قبل لجنة الذكاء الاصطناعي في جامعة هواوي، ضمن المراكز العشرة الأولى المصنفة ضمن المسابقة، وتكريمه على إنجازه. وحول جهاز تحليل جودة الهواء، قال الجابري إن الجهاز مدموج مع تطبيق ذكي، يستطيع أن يقدم إشعاراً عبر الهاتف الذكي لحامله، يفيد بأن المكان الموجود فيه غير صحي، ولا يناسب وضعه الصحي، خصوصاً الذين يعانون أمراضاً كالربو وضيق التنفس.

وأكد الملازم الجابري أن الجهاز يحتوي على ستة حساسات (سنسرات)، ويغطي منطقة مكان سكن المريض أو مستخدمه، ويقدم تقريراً كاملاً حول البيئة المغطاة إلى جانبه، توفر خاصية تتيح لحامله أو المريض دمجه مع الملف الصحي له، في المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه، وتوفير كل البيانات الطبية التي يحتاجها.

فكرة صناعة الجهاز جاءت بعد معاناة شقيقة الجابري مرض الربو.