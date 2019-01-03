وفاة شاب استعرض بسيارته وأطلق النار على الشرطة وصدم دوريتها

المصدر: الإمارات اليوم - العين

دفع شاب، في مدينة العين، حياته في حادث مروري، نجم عن تهوره وعدم امتثاله لرجال الشرطة.

وأوضحت النيابة العامة، في أبوظبي، أن التحقيقات في الحادث أظهرت أن دورية مرورية رصدت سيارة تقوم بالاستعراض، والقيادة بسرعة كبيرة في الشارع العام، وعند طلبها التوقف من السائق لاذ بالفرار، ما أدى إلى مطاردته من قبل الدورية.

وأضافت في بيان صحافي، أمس، أن الشاب أصرّ على عدم الامتثال لأوامر التوقف، فأطلقت الدورية عيارين ناريين في الهواء، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها قانوناً، بهدف إجباره على التوقف، لكنه أمعن في رفض الامتثال للشرطة، ثم أشهر مسدسه وأطلق النار على الدورية، وفي النهاية صدم سيارة الشرطة، ما أدى إلى تدهور سيارته وتعرّضه لإصابات شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، وإدخاله العناية المركزة، إلى أن توفي صباح أمس.

وأكدت النيابة أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة، هو أحد أكثر السلوكيات غير المسؤولة للشباب، إذ يمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق. وناشدت العائلات، والجهات التربوية والمجتمعية، التعاون مع الجهات المعنية، وتكثيف حملات التوعية، بما يحدُّ من تهور الشبان على الطرق، وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.