مركز اعتماد الأنظمة الأمنية في دبي ينطلق اليوم

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، في دبي، افتتاح مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، رسمياً، اليوم.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة إبراهيم السليس، إن المركز الجديد يقدم خدمات أمنية متخصصة وحصرية للمتعاملين في الإمارة، تشمل التدقيق على الأنظمة الأمنية حسب القانون المحلي، والتأكد من فاعليتها في جميع المناطق التي يغطيها القانون، وفحص الأنظمة الأمنية واعتمادها. فيما ذكر مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، المهندس خالد عبدالرحمن الحمادي، أن المركز سيكون الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني والفحص والاعتماد، وبذلك سيصبح المركز الأول والوحيد في الإمارة، المكلف بتدقيق وفحص الأنظمة الأمنية واعتمادها.