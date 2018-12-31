الشيخة فاطمة: محمد بن راشد مدرسة رائدة في القيادة والإدارة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن الإنجازات العظيمة التي حققها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لوطنه وأمته، خلال خمسة عقود من العمل الدؤوب والمتألق والمتواصل، تحولت إلى منهاج عمل على مستوى الدولة بكل أركانها وأجهزتها، ومدرسة رائدة في القيادة والإدارة، حلّقت بالطموحات، وشحذت العزائم للمضي قدماً ودوماً نحو المكانة الأولى على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقالت سموها، في تصريح لها بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مناصب متعددة في العطاء والعمل في الدولة، إن سموه من القادة القلائل الذين يسجل لهم التاريخ والواقع إنجازاتهم الحضارية، وعطاءات لا محدودة لمصلحة شعبهم ووطنهم.

وأضافت سموها أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي رافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في مختلف مراحل تأسيس الدولة وبنائها، أسهم في تحقيق تطلعاتهما في بناء الاتحاد.

وقالت إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد سياسي وإداري، ومدرسة تخرّج أجيالاً من قادة المستقبل لإمارات العطاء والتقدم والازدهار، فقد كرّس حياته لتنمية الوطن وأبنائه، رجالاً ونساء، مثلما يكرس جهده لعمران المكان، ليقدم إلى العالم نموذجاً للتطور، وليقود مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات دولة الاتحاد والوحدة، التي أصبحت محط أنظار العالم.

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أشد المؤيدين لمشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وبفضل دعمه حققت المرأة الإماراتية إنجازات كبيرة، وتقدمت كثيراً.

وأكدت سمو «أم الإمارات» أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مثال للوفاء ورفعة الوطن في مختلف الميادين، يستحق الشكر والتقدير على عطائه وتفانيه في رفع شأن الوطن، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في رسالته إلى أخيه الشيخ محمد بن راشد، والذي دعا الجميع في هذا الوطن وخارجه إلى توجيه كلمة شكر بحق قائد أثرى فضاء الوطن وامتداده العربي بفكره ورؤاه وإبداعاته ومبادراته المتميزة.