المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

لغة

طالب قرّاء الجهات الحكومية بمراقبة ما تنشره من محتوى إخباري باللغة العربية في منصاتها الرقمية، وذلك بعدما لاحظوا وجود العديد من الأخطاء اللغوية فيها.

أسعار

رصد قرّاء تفاوتاً واضحاً في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بين منافذ متعددة في الفترة الزمنية نفسها، حيث زاد في بعض الأحيان الفرق في سعر السلعة على ثلاثة دراهم.

إنارة

أشار قرّاء إلى أن الطريق إلى مدخل جزيرة السعديات المؤدي إلى منارة السعديات في حاجة إلى مزيد من الإنارة.

بنوك

طالب متعاملون مع بنوك، بإعادة النظر في القوائم السوداء التي تُدرج أسماؤهم فيها لمدة عام متواصل، حال تأخروا في سداد أقساطهم، إذا قاموا بعمل جدولة وانتظموا مجدداً، كون ذلك يحرمهم التعامل مع بنك القائمة والبنوك الأخرى.

مدارس

طالب أولياء أمور بزيادة عدد المدارس المجتمعية في أبوظبي، إذ لا توجد سوى مدرسة وحيدة تشهد ضغطاً شديداً.

عبوات

اشتكى قرّاء إرسال المطاعم، وجبات ساخنة داخل عبوات بلاستيكية، ما يشكل ضرراً على الصحة، مع تفاعل حرارة الطعام مع خامات تلك العبوات، داعين إلى إلزام المطاعم باستخدام عبوات تضمن سلامة الاستهلاك عند توصيل الوجبات إلى المنازل.

إرشادات

طالب مرتادون للبر في العديد من المناطق، بنشر لوحات إرشادية وحملات توعية على نطاق أوسع، مشيرين إلى غياب اللوحات التي تتضمن الممنوعات في العديد من المناطق، مع أن الغرامة المالية تصل إلى 2000 درهم لبعض المخالفات.

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