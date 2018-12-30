922 ضبطية لـ «جمارك دبي» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح أن الجمارك أنجزت 922 ضبطية، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، منها 355 قضية مخدرات، أي ما يمثل نسبة 38.5%.

وأضاف أن هناك تحدياً كبيراً أمام السلطات الجمركية، خصوصاً في بلدان محورية لحركة التجارة والمسافرين في العالم، مثل إمارة دبي، التي أدركت موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، واستثمرت مليارات الدراهم في سبيل تطوير بنيتها التحتية وموانئها ومطاراتها. كما وفرت خدمات جمركية بمقاييس عالمية.

وقال مصبح إن جمارك دبي أطلقت خلال العام الجاري تطبيق «الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين» الذي يختصر الوقت اللازم لإفصاح القادمين إلى دبي عما بحوزتهم إلى أقل من خمس دقائق. وتابع أن ضباط الجمارك في مطار دبي الدولي أحبطوا محاولة تهريب 25.5 كيلوغراماً من عشبة المارغوانا، كانت مخبأة بطريقة فنية داخل أكياس بلاستيكية خاصة بمواد غذائية لمسافر إفريقي.

كما نجح ضباط جمارك دبي في ضبط مبالغ نقدية بقيمة 1.8 مليون درهم كانت مخبأه داخل مكبرات صوت.

وضبطوا 6720 حبة مخدرة من نوع لاريكا، مخبأة داخل أكياس مخلوطة مع المكسرات.

وكشف مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم علي الكمالي، أن عدد الحقائب التي تم التعامل معها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري سجل نحو 30.2 مليون حقيبة، مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي يتعامل مع عدد ضخم من المسافرين سنوياً، بلغ نحو 74.5 مليون مسافر في 10 أشهر من 2018، أي بمعدل 248 ألف مسافر يومياً.

وأضاف أن عدد قضايا المواد المقلدة سجل ثلاث قضايا، والتهرب الجمركي 275 قضية، مشيداً بدور ضباط الجمارك ويقظتهم، ومؤكداً الحرص على إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة في لغة الجسد وأنواع المخدرات والتعرف إلى العلامات التجارية الأصلية وكيفية التفريق بينها وبين العلامات المقلدة.