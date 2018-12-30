مختبر ذكي متنقل لفحص الأغذية في القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت بلدية دبي، أول من أمس، المختبر المتنقل الذكي لفحص الأغذية، في القرية العالمية، لضمان سلامة الأغذية، وفحصها بشكل فوري في المختبر. وقال المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، خالد شريف العوضي، إن المختبر يهدف إلى التأكد من سلامة الأغذية التي تقدم في الفعاليات الكبيرة بإمارة دبي، بالتركيز على فحص الأغذية الجاهزة لقصر مدة صلاحيتها، حيث يمكن فحص 100 إلى 150 عينة أسبوعياً في هذا المختبر، والذي تم تجهيزه بالمعدات والأجهزة المتطورة، لفحص الملوثات الميكروبية في الأغذية.

ولفت إلى أن العمل في المختبر يتم بطرق ذكية، لا تستخدم فيها الأوراق، ويوفر الجهد والوقت في عملية فحص الأغذية، فمن خلال هذا المختبر يمكن أن تصدر نتيجة الفحص بحد لا يتجاوز ثلاثة أيام وفقاً لنوعية الأغذية، كما يمكن أن تصدر بعض النتائج خلال 48 ساعة.

وأوضح أن البلدية ستدرس تجربة المختبر الذكي المتنقل، بغرض زيادة هذا النوع من المختبرات في المستقبل، مضيفاً أن المختبر الذكي يشكل عاملاً مهماً في تعزيز منظومة سلامة الأغذية بإمارة دبي.

وقال العوضي إن البلدية تراقب الأغذية والمشروبات المعروضة في الأجنحة داخل القرية، فضلاً عن التفتيش على المطاعم المختلفة، مبيناً أنه تم اختيار مجموعة متميزة من المفتشين، بناءً على معايير عدة، أهمها الخبرة الواسعة في مجال التفتيش الغذائي، وقوة التحمل، والتواصل مع أصحاب المحال والجمهور، لإنجاح فعاليات القرية العالمية.