الطقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويصبح رطباً ليلاً، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 15 - 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 32 كيلومتراً في الساعة أحياناً. وتوقع أن يكون البحر في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:48، والمد الثاني عند الساعة 5:52، والجزر الأول عند الساعة 9:45، والجزر الثاني عند الساعة 22:48. فيما سيكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والثاني عند الساعة 1:45، والجزر الأول عند الساعة 19:03 والثاني عند 8:09.