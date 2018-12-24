القرقاوي: دبي بيئة حاضنة ومحفزة على الابتكار واقتصاد المستقبل

المصدر: دبي - وام

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن دبي نجحت في تطوير بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، ومحفزة على اقتصاد المستقبل واستشراف آفاقه، وأصبحت وجهة مفضلة للشركات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة وتصميم المستقبل.

وقال إن تنظيم «قمة A360» في مدينة دبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، لبحث مستقبل التكنولوجيا الناشئة والحديثة وأثرها في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، يؤكد الثقة العالمية بإمكانات دولة الإمارات، وما يمكن لدبي أن تقدمه من فرص للتواصل وتبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات عالمية تسهم في دعم جهود صناعة المستقبل.

وتستقطب القمة التي تعقد في دبي يومي 26 و27 مارس المقبل نخبة من الشخصيات العالمية تضم علماء وخبراء ومديرين تنفيذيين ومبتكرين ومستثمرين وقادة حكوميين ورواد أعمال، ليتشاركوا في رسم الملامح المستقبلية لقطاع التكنولوجيا والابتكارات المتطورة وتبادل التجارب والخبرات، والتعرف إلى أفضل الممارسات خلال هذا الحدث العالمي.

وتتضمن القمة خمس جلسات رئيسة وحلقات نقاش تفاعلية تسلط الضوء على العديد من القطاعات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار، والشبكات، والحوسبة، كما تتناول آثار التكنولوجيا الناشئة والحديثة في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل التمويل والعقارات والخدمات الاستشارية وبرامج الرعاية الصحية والبرمجة والاستثمارات والتصنيع والخدمات العامة والتجزئة.

وتتناول القمة دور التكنولوجيا في الحياة العملية وكيف يمكن لها أن تؤثر في مختلف القطاعات عبر فهم التكنولوجيا الجديدة وتوظيف الأدوات المستقبلية التي ستحدث ثورة في قطاع الأعمال في السنوات الـ10 المقبلة.

وسيبحث المشاركون في القمة سبل مواكبة آخر التطورات في مجال الحوسبة وأجهزة الاستشعار والشبكات والذكاء الاصطناعي، وفرص الاستفادة منها في تطوير مشروعات بمليارات الدولارات والدخول في أسواق وقطاعات جديدة.

وتعقد «قمة (A360)» العالمية التي تستضيفها دبي هذا العام، في بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة الأميركية في شهر يناير من كل عام، وتنظم فعاليات إقليمية في كل من شنغهاي وريو دي جانيرو، ويعد هذا التجمع من أهم الأحداث الدولية في مجال التكنولوجيا بمشاركة نخبة من كبار الخبراء العالميين في التقنيات المبتكرة والروبوتات والواقع الافتراضي والبلوك تشين، ويوفر فرصة لإبراز أثر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة في قطاع الأعمال والعالم.

مناقشة أحدث التطورات التكنولوجية

تأسست قمة (A360) بإشراف الدكتور بيتر ديامانديس، وتضم مجموعة متميزة من 360 شخصاً من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والقادة الذين يلتقون سنوياً لمناقشة أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيولوجيا، وتأثير هذه التقنيات الناشئة في الأعمال والحياة والمجتمع.

- القمة تستقطب نخبة من الشخصيات العالمية تضم علماء وخبراء.

- «قمة A360» تتضمن

5 جلسات وحلقات

نقاش تفاعلية تسلط

الضوء على قطاعات

مستقبلية.

