الطقس غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر وبعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عُمان.

وتوقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية بسرعة 20 - 35 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة فوق البحر، وبعض المناطق المكشوفة.

ويكون الخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند الساعة 3:34، والجزر الأول عند الساعة 20:44 والجزر الثاني عند الساعة 8:00.