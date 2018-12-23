محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان ملك البحرين

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ظهر اليوم أخاهما الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وقد تبادل سموهما وجلالة ملك البحرين - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - الأحاديث الأخوية حول العلاقات المتميزة القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تطويرها على مختلف الصعد وفي شتى المجالات التي تعود بالنفع والخير على شعبيهما الشقيقين .

وقد اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيفيهما الملك حمد بن عيسى آل خليفة يرافقهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من المسؤولين إلى بحيرة الحب التي أنشئت في قلب الصحراء القريبة من استراحة المرموم بأمر من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كي تكون رمزا حضاريا وإنسانيا ماثلا للعيان يعكس القيم الأصيلة لقيادة وشعب الإمارات والمتمثلة بالمحبة والتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات هنا على أرض الإمارات وفي رحاب الصحراء العربية التي ترمز للصبر والعطاء والشهامة والكرم.

وقد تجول جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمرافقون في أرجاء أرض البحيرة التي تصل مساحتها إلى 550 ألف متر مربع ويضم 16 ألف شجرة زيتون وسدر وسمر وغاف وحوالي 800 ألف شجيرات متنوعة وممشى عدد ثلاثة يصل مجموع أطوالها حوالي سبعة كيلومترات.

واستمع جلالة ملك البحرين الى شرح واف حول مكونات البحيرة التي تتألف من بحيرتين تحتويان على مياه عذبة.

كما يمكن للزوار من داخل الدولة وخارجها التنزه والاسترخاء في الحظائر الأربع المخصصة للاستراحة إلى جانب عشرين جلسة يمكن للزوار الجلوس فيها لأخذ قسط من الراحة أو الأكل والشرب وتبادل الأحاديث وهي مجهزة بمقاعد وأرائك تتناسب والبيئة الصحراوية .

كما تضم البحيرة حسب الشرح الذي قدمه المسؤولون الى جلالة الملك حمد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مواقف مجهزة ومفتوحة لنحو 500 سيارة .

ويسرح في أرض البحيرات حيوانات وطيور متنوعة منها الثعالب الصحراوية والغزلان والصقور والحبارى والبط و زواحف متنوعة .

وقد أبدى ملك البحرين إعجابه بهذا العمل الفني الرائع والإنجاز الحضاري الذي يجذب الزوار والسياح من دولة الإمارات والدول المجاورة والعالم للتعريف بماهية الصحراء وإمكانية العيش فيها والتمتع بالبيئة النظيفة بعيدا عن صخب المدن المأهولة .

وبارك جلالته جهود وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يسعى بكل الوسائل المتاحة بالتعاون والتشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أجل إسعاد شعبهما والتعريف بحضارته وقيمه الإنسانية الرفيعة متمنيا لشعب الإمارات مزيدا من التقدم والرخاء واطراد التنمية والتطور في ظل قيادته الحكيمة .

وقد تناول الجميع طعام الغداء في البر حيث حضر اللقاء والجولة كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس إتحاد البحرين لألعاب القوى والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية والشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

كما حضر اللقاء والجولة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل - أبوظبي وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبيخليفة سعيد سليمان وعدد من المرافقين.