طقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم، خصوصاً على الجزر والمناطق الشمالية والساحلية، ويحتمل سقوط بعض الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

كما توقع أن يكون طقس غدٍ غائماً جزئياً، إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهاراً.

أما يوم الإثنين المقبل، فيتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خصوصاً على السواحل والجزر، ورطباً على المناطق الداخلية ليلاً، وفي الصباح الباكر.

كما توقع المركز أن يكون الطقس يوم الثلاثاء رطباً ليلاً، ويحتمل تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، وغائماً جزئياً بوجه عام.