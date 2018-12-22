«الإمارات اليوم» تهدي كتاب «علمني زايد» إلى مدرسة مردف الأميركية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» كتاب علمني زايد إلى مدرسة مردف الأميركية في دبي، لتعريف الأطفال على الإنجازات والقيم النبيلة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ووزّعت الصحيفة نسخاً من الكتاب، الذي أصدرته بمناسبة «عام زايد» على عدد من طلبة المدرسة، الذين أعربوا عن سعادتهم بالكتاب، وتباروا في قراءته فور تسلمهم النسخ.

وأشادت مديرة المدرسة، رندة غندور، بمبادرة الصحيفة بإطلاق كتاب يحمل اسماً غالياً على المواطنين والمقيمين وإنجازات لا تُعد ولا تُحصى سطرها «زايد»، معربة عن شكرها للصحيفة على إهدائها الكتاب الذي سيستفيد منه طلاب وطالبات المدرسة.

ويتضمن الكتاب مجموعة من المواقف واللقطات من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تعرف الناشئة بجوانب من حياته، وتعزز القيم في نفوسهم، وتغرس فيهم حب التعاون والحرص على مقدرات الوطن، فضلاً عن حثهم على التعلم والارتقاء بمستوياتهم التعليمية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» الزميل يوسف أحمد، ومدير إدارة التسويق والجودة في مؤسسة دبي للإعلام، الزميلة منى السميطي.