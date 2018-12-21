طقس اليوم غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً نهاراً، إلى غائم ليلاً، خصوصاً شمالاً وعلى البحر، ورطباً ليلاً وفي الصباح، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والغربية، فيما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً ليلاً على البحر.

وأفاد المركز، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة صباحاً على البحر.

وقال إن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26، والثاني عند الساعة 01:11، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:42 والثاني عند الساعة 05:47.

وعن بحر عمان، أفاد بأنه سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:31، والثاني عند الساعة 08:19، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:30 والثاني عند 03:04.