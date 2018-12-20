«الدراسات الجينية» يستعرض بيانات الأمراض الوراثية لدى العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد المجلس التنفيذي للمركز العربي للدراسات الجينية اجتماعه الأول، على هامش فعاليات مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية، حيث تم تشكيل المجلس، أخيراً، بانضمام كوكبة من العلماء المتخصصين في علم الوراثة البشرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض أحدث التطورات في قاعدة بيانات الأمراض الوراثية لدى العرب، التي يحتفظ بها المركز، ومناقشة المشروعات المستقبلية، بما في ذلك سلسلة حلقات العمل والتعاون البحثي الدولي. وفي نهاية الاجتماع ناقش الحضور تجهيزات المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية، والمقرر انعقاده في يناير 2020.

واستعرض مدير المركز العربي للدراسات الجينية، الدكتور محمود طالب آل علي، إنجازات المركز منذ إنشائه عام 2003، وأنشطته المختلفة، تلا ذلك توزيع المسؤوليات على أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء اللجنة الاستشارية المشكّلة حديثاً.

وأشار إلى أن اللجان المختلفة للمركز تتضمن 13 عضواً من 15 دولة مختلفة، مؤكداً أن المشاركة النشطة للأعضاء الجدد سيكون لها الأثر الكبير في توسيع أنشطة مجال المركز وزيادة تمثيله في المنتديات الدولية.

- «المجلس» ناقش المشروعات المستقبلية وسلسلة

حلقات العمل والتعاون البحثي الدولي.