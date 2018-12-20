سداد المخالفات وبطاقات المواقف الموسمية لـ «طرق دبي» بالتقسيط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، مبادرة يجري العمل بمقتضاها على تقسيط دفع مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة لمستخدمي الطريق، وتقسيط دفع رسوم بطاقات المواقف الموسمية، وذلك وفق فترات زمنية مختلفة حسب قيمة الغرامة بواسطة بطاقات الائتمان الخاصة بهم ومن دون فوائد.

وقال مدير تنفيذي إدارة المالية في الهيئة، أحمد الكعبي، إنّ الهيئة اتفقت مع البنك على خطة لدفع مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة، ودفع رسوم المواقف الموسمية، من خلال تقسيطها من دون فوائد على مدى (3) أو (6) أو (9) أو (12) شهراً.

وقال الكعبي إن «المبادرة تهدف إلى إسعاد المتعاملين من أصحاب المركبات وتسهيل دفع غرامات المخالفات ودفع رسوم بطاقات المواقف الموسمية، من خلال منحهم مدة أطول ودون فوائد»، مضيفاً أن «المبادرة تأتي كخطوة إضافية في إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البنك والهيئة».

واعتبر رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك، شاكر زينل، أن «الشراكة مع الهيئة تمثل جزءاً من استراتيجيتنا لإعطاء عملائنا الأولوية لتلبية احتياجاتهم وإثراء تجربتهم. كما نسعى من خلال الاتفاقية إلى تطوير خدماتنا ومكافأة عملائنا وإتاحة مزيد من المرونة والتيسير لحياتهم المليئة بالمشاغل، وذلك بالتزامن مع سعينا نحو تعزيز ارتباطنا مع الهيئة».