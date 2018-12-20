الإمارات ترسم البسمة على محيا الأطفال في بيرو خلال «عام زايد».

المصدر: ليما - وام

رسمت دولة الإمارات البسمة على محيا الأطفال من أبناء أعضاء قسم أمن البعثات الدبلوماسية في الشرطة الوطنية في بيرو، وذلك في إطار «عام زايد».

وسلّم سفير الدولة لدى جمهورية البيرو، محمد يوسف محمد العوضي، الأطفال مجموعة من الهدايا تبرّعت بها حكومة الإمارات، خلال حفل حضره رئيس قسم أمن البعثات الدبلوماسية، الكولونيل سانتياغو سوتيل نينو، وأبناء أعضاء الشرطة وموظفو السفارة.

ومثل «عام زايد» مناسبة وطنية عظيمة لمشاركة ذكريات المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والخصال والقيم والمبادئ والتقاليد التي اكتسبها شعب الإمارات منه، لتشكل جزءاً من هويته الوطنية.