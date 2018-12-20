شرطة الشارقة تستضيف حفل ميلاد طفل نزيل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استجابت المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة الشارقة، لرغبة أحد نزلائها في تنظيم حفل ميلاد طفله البالغ من العمر 12 سنة داخل المؤسسة، حيث تم تجهيز موقع خاص لاستقبال الطفل وأقيم حفل الميلاد بحضور والده ووالدته وسط فرحة أفراد أسرته الذين شاركوا في حضور الحفل، إلى جانب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية العميد أحمد شهيل، ومديرة سجن النساء بالمؤسسة العقيد منى سرور.

وأكدت سرور أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص إدارة المؤسسة على رعاية الجوانب الإنسانية للنزيل وتغيير نظرته إلى المجتمع والحياة، ومساعدته على كسر حاجز العزلة النفسية وتجاوز الظروف التي دفعت به إلى مخالفة القوانين ومواجهة العقوبات القانونية.

وأشارت إلى اهتمام القيادة بنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، وأوضاعهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية، ومسؤوليتها نحو فئة المحكومين الذين دفعت بهم الظروف والعوامل المختلفة إلى الحبس، مشيرة الى أن المؤسسة تعمل إلى الأخذ بأيديهم وتعديل سلوكهم، وتأهيلهم للعودة أفراداً صالحين وإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.