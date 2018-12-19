افتتاح مركز تدريب جديد لـ «طرق دبي» في «المارينا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مركز التدريب التابع للهيئة في منطقة المارينا بلازا بالقرب من المارينا دبي، بهدف تنمية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين، لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وتفقد الطاير والفلاسي مركز التدريب الذي يتكون من ثلاثة طوابق، ويتسع لأكثر من 350 متدرباً، ويضم 17 قاعة تدريبية مزودة بأحدث وسائل التدريب المُبتكرة والتطبيقات الذكية والتقنيات التعليمية المتطورة، منها قاعة خاصة بالابتكار، وقاعة اجتماعات، ومسرح يتسع لأكثر من 50 متدرباً، ومكتبة تخدم برامج التعلم الذكي، ومختبر للحاسوب، ومركز لتقييم الكفاءات، وينقسم المركز لأربعة أقسام، هي: قسم التدريب الإداري، والتدريب الفني، وتطوير الكوادر والكفاءات المواطنة، والدعم اللوجستي.

واستمعا لشرح عن المركز الذي يهدف لإعداد وتطوير الكوادر البشرية، وتنمية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين المهنية والإدارية، وإعداد وتصميم وتقديم برامج تدريبية إدارية وفنية وتخصصية ذات جودة عالية، تلبي احتياجات وتطلعات الهيئة في تحسين أداء الموظفين ورفع مستوى كفاءتهم، وكذلك تنفيذ برامج إعداد القيادات الإدارية في الهيئة وبرامج المسارات الوظيفية، وإعداد وتنفيذ برامج خاصة بتدريب وتأهيل وتطوير الكفاءات المواطنة، كما يهدف المركز إلى توفير منصة لأفضل الممارسات التدريبية والحلول التطويرية، إلى جانب بناء شراكات مع جهات محلية ودولية لدعم وتعزيز أنشطة وأعمال مركز التدريب، وتعزيز الكفاءات بما يتماشى مع توجهات الحكومة المستقبلية ويحقق أهداف الهيئة الاستراتيجية، مع توفير بيئة تدريبية مستدامة للارتقاء الوظيفي.

ووقع الطاير، والفلاسي، مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية.