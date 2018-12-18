انطلاق مسرعات التوطين في الظفرة بمشاركة 600 مواطن ومواطنة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات مسرعات التوطين في منطقة الظفرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حيث شارك نحو 600 مواطن ومواطنة في يوم مفتوح للتوظيف في القطاع الخاص، نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس، بمنطقة الظفرة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الموارد البشرية في أبوظبي.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، إن المبادرة تستهدف توفير 1000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة في القطاع الخاص.

وأضاف أن الحضور اللافت للمواطنين والمواطنات في اليوم المفتوح يؤكد حرص الباحثين عن العمل على استثمار الفرص التي تتاح لهم لشغل الوظائف، وإدراكهم بأهمية وامتيازات العمل في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل للتوظيف.

وأوضح أن الشركات المعنية في اليوم المفتوح التي يبلغ عددها 21 شركة عرضت فرصاً وظيفية متنوّعة في مجالات المحاسبة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق، فضلاً عن مجالات الأمن والإشراف الإداري والحاسب الآلي، مؤكداً حرص الوزارة على دعم وتطوير شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة بتسريع التوطين النوعي، الذي يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة ضمن منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة.

من جانبه، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري، حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل في هذا الإطار على إعداد استراتيجية دعم التوطين في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية وشبه حكومية في الإمارة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والبيانات حول الشركات والشواغر وفرص العمل والأجور ونسب التوطين والباحثين عن عمل، والتي تعد في المجمل أحد أهم مرتكزات استراتيجية دعم التوطين في القطاع الخاص على مستوى الإمارة.