منصور بن محمد يكرّم 81 شركة وعاملاً متميزاً فازوا بـ «تقدير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، 31 شركة و50 عاملاً متميزاً بجائزة «تقدير» في دورتها الثالثة لعام 2018، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وقال نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة، اللواء عبيد مهير بن سرور: «تعتزم الجائزة، خلال الدورة المقبلة، أن تضيف معايير خاصة بالتسامح، بمناسبة توجيه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بأن يكون عام 2019 هو (عام التسامح)»، موضحاً أن «جائزة (تقدير) تعتمد على تعزيز التسامح في مضمونها منذ إطلاقها، إذ إنها تشجع الشركات على رعاية العمال وتقديم الأفضل لهم، بما في ذلك قبول الآخر، والتعايش في ظل تعدّد ثقافات وبيئات العمال».

وأكد في تصريحات للصحافيين، أن «معايير الجائزة أثرت بشكل كبير في الشركات، واتضح ذلك في أن بعض هذه الشركات ارتفع تصنيفها من ثلاث نجوم إلى خمس نجوم، سواء مصانع أو شركات إنشائية أو شركات الخدمات، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشركات المشاركة في الجائزة في دورتها للعام الجاري»، لافتاً إلى أن «الجائزة تركز في الدورة المقبلة على الشركات التي يعمل بها 100عامل فما فوق، للمشاركة بفئاتها».

وقام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الشركات والعمال الفائزين بالجائزة، البالغ عددهم 81 شركة وعاملاً، منهم 31 شركة و50 عاملاً، يعملون في ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسة في دبي هي: المقاولات والمصانع والمناطق الحرة.

كما كرّم سموّه الشركاء الاستراتيجيين ورعاة الجائزة وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، مجلس المناطق الحرة بدبي، إماراتك، إينوك، بنك الإمارات دبي الوطني، فلاي دبي، وزاجل.

وضمن فئة خمس نجوم، فازت شركة «ماي دبي» عن قطاع المصانع، وشركة «أمانة» لمقاولات المباني عن قطاع المقاولات، وشركة «إمداد» عن قطاع الخدمات، وشركة «كيموها» عن قطاع المصانع، وشركة «أسواق» عن قطاع الخدمات.