الطقس غائم جزئياً.. وتوقّع سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، خصوصاً شرقاً وشمالاً، مع تكوّن بعض السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار نهاراً. وقد تمتد السحب على بعض المناطق الساحلية والجزر في الخليج العربي. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للأتربة. أما حركتها فتكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18 - 28 كيلومترا في الساعة، تصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة مع السحب.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب أحياناً مع السحب شمالاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:43 والمد الثاني عند الساعة 17:44، والجزر الأول عند الساعة 12:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:18.

وناشد المركز مرتادي البحر في الخليج العربي أخذ الحيطة والحذر، نظراً إلى اضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة، وذلك حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وتوقع ارتفاع الموج من أربع إلى ستة أقدام في العمق.