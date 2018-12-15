محمد بن راشد: التسامح هو عنوان المجتمعات المتقدمة فكريا وإنسانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عبر حساب سموه على تويتر "الإخوة والأخوات .. وجه رئيس الدولة حفظه الله بإعلان العام القادم 2019 في دولة الإمارات عاما للتسامح ... بهدف تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري .. وترسيخ هذه القيمة التي أرادها زايد سمة ملازمة للمجتمع الإماراتي

وتابع سموه قائلا "التسامح هو عنوان المجتمعات المتقدمة فكريا وإنسانيا، وأداة من أدوات التمكين الحضاري، وضمان لاستقرار وازدهار الأمم. وسنسعى في 2019 لمأسسة هذه القيمة وقيادة حركة الإنتاجات الفكرية والإعلامية والبحثية لتعزيز هذه القيمة في منطقتنا التي عانت كثيرا بسبب التعصب للأفكار أو للطوائف أو للأحزاب".